「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN−Spotify present Women In Music−EQUAL STAGE」が9日、東京・SGCホール有明で開催された。トリで登場したLANA（22）は、独特のハスキーボイスとダンスなどで満員の観客を魅了した。全8曲のうち、5曲目には、85年にリリースされた中村あゆみの「翼の折れたエンジェル」をカバー。歌う前には「10代、20代の人は、今、傷ついていることがあるかもしれないし、30代、40