女子プロレス「スターダム」のワンダー王者・羽南（２１）が、飯田沙耶（２９）との同門対決へ腕をぶした。羽南が率いる「ＳＴＡＲＳ」では、４月の横浜大会でビー・プレストリーが造反して極悪軍「「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」に加入。先月２３日の愛知・豊田大会でビーを相手に初防衛に成功し、次期挑戦者に同じユニットの飯田を指名。２０日東京・代々木大会でのＶ２戦が決まった。ＳＴＡＲＳでは、向後桃と姫ゆりあがケガにより