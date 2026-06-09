◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手が、「６番・指名打者」で先発出場し、４月１４日の広島戦（豊橋）以来、約２か月ぶりのスタメン復帰を果たした。２回に復帰後、初安打をマークしたものの、４打数１安打２三振。好機では快音が響かなかった。２点ビハインドの８回２死満塁。長打が出れば逆転の絶好機で打席が回ったが、３番手・鈴