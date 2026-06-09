中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月9日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は9日の記者会見で、「中国は台湾以東の海域に排他的経済水域（EEZ）と大陸棚を有している」と改めて強調した。日本とフィリピンが中国を差し置き、いわゆる「海洋境界の画定に向けた交渉」を一方的に開始することは、国連海洋法条約を含む国際法と国際関係の基本原則に著しく違反し、中国の海洋権益を大きく侵害するものだとし