テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが田植えを行ったことを報告した。９日までに自身のＳＮＳを更新した森山アナは、インスタグラムに「お米と気候変動について」と題して書き始め、「先月のお休みに、田植えをしました大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか１列ずつ植えていきました…！」と振り返って報告。さらに「最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出