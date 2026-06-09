９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる「朱雀２号改良型遥６」。（酒泉＝新華社配信／王衡）【新華社平壌6月9日】中国北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区で9日午後4時23分（日本時間同5時23分）、衛星「千帆DTC」1号機と「中国移動」2号機を搭載した運搬ロケット「朱雀2号改良型遥6」が打ち上げられた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から