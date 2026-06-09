◇交流戦ヤクルト3―4オリックス（2026年6月9日京セラＤ）ヤクルトが痛恨の逆転サヨナラ負けを喫し、5連敗で今季初の3位に転落した。3―1の9回。絶対的守護神のキハダがまさかの乱調で杉本にサヨナラ打を浴びた。紅林の右前打と西川の四球で1死一、二塁とされると、中川の左中間適時二塁打で1点差に。なお二、三塁から代打・杉本にも左中間最深部へ運ばれ、逆転サヨナラ二塁打とされた。今季加入し、初登板から10試