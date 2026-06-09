阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自分の子供に野球をやってほしくない理由を明かした。19歳の長男を筆頭に4男1女の5人のパパである鳥谷氏。「自分は基本的には野球をやってほしくなくて。確率も悪いし難しいので。しかも親が活躍していると子供が活躍するってあんまりないんですよ」と説明した。それでも次男は小学生の時に野球をやり始めた