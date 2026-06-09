日本人の食卓に欠かせない“うどん”ですが、原料である輸入小麦にいま異変が起きています。「うどん県」としても知られる香川県の知事も、懸念を示す事態になっていました。◇つるっとしたのどごしに、コシのある麺を、自家製の肉汁につけていただくボリューム満点のうどん…お客さん「結構コシが強くて、コシが強いほうが好きなので抜群においしい」実はこちらのお店、原材料の高騰を受け名物の「無限替え玉サービス」を去