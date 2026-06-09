俳優・今田美桜が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜後9：00／7月7日スタート）の主題歌が、4人組バンド・BILLY BOOの書き下ろし新曲「パラレルナイト」に決定した。【写真】話題沸騰！主題歌を担当するBILLY BOO1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩