敏腕婚活アドバイザーが婚活市場における森香澄を「電柱女子」と断言する一幕があった。【映像】森香澄、結婚したい人気俳優“F”を実名告白これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒川、森香澄、そし