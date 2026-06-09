マンチェスター・ユナイテッドが、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に自信を持っているようだ。イギリス『The Guardian』が伝えた。今夏にブラジル代表MFカゼミロが退団することから中盤強化に取り組んでいるユナイテッド。アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得に迫っているが、さらなる中盤強化を目指しているとみられている。そのなかで、ユナイテッドは同