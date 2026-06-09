開幕まで残り2日に迫った北中米ワールドカップ。 今回で10大会連続11回目の出場となる韓国代表は現在、11日初戦のチェコとの試合に向け調整を進めており、キャプテンのソン・フンミンをはじめ、多くの選手がトレーニングに励んでいる。そんな韓国では現在、9日に公開された練習映像に不適切な発言が含まれていたとして国内で物議を醸している。韓国メディア『ヘラルド経済』によれば、韓国の放送局JTBCは7日に行われた韓国代表の練