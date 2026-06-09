マンチェスター・シティ所属のDFルベン・ディアスに、新たな恋愛の話題が浮上している。人気司会者のマヤ・ジャマさんとの破局後、過去に交際が噂されたポルトガル人女優ダニエラ・メルシオールさんとの交流が再び注目を集めているようだ。『The Sun』が報じた。ディアスは現在、ポルトガル代表の一員としてワールドカップへ向けた準備を進めている。先日行われたチリ代表との親善試合では2-1の勝利に貢献したが、スタンドにはメル