マンチェスター・シティ所属のDFルベン・ディアスに、新たな恋愛の話題が浮上している。人気司会者のマヤ・ジャマさんとの破局後、過去に交際が噂されたポルトガル人女優ダニエラ・メルシオールさんとの交流が再び注目を集めているようだ。『The Sun』が報じた。ディアスは現在、ポルトガル代表の一員としてワールドカップへ向けた準備を進めている。先日行われたチリ代表との親善試合では2-1の勝利に貢献したが、スタンドにはメル
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