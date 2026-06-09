◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）広島・床田寛樹投手が、５回７安打３失点で交代した。４回までにもらった３点のリードを守れず、「３点も取ってくれたのに負けたのは、僕のせい」と悔やんだ。４回に１点を返され、５回は２死一塁から３連打。長谷川の打球が中前にポトリと落ちて一、三塁を迎えると、古賀悠、渡部に連続適時打を浴びた。「勝負どころで粘りきれなかった。（西武打