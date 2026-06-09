◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が引き分け２つを挟み、今季２度目の５連勝をマークした。則本昂大投手が昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に７回途中２失点と好投。今季最多の１２６球を投げて２勝目を挙げ、１２球団勝利を達成。貯金を今季最多７に伸ばした。巨人・則本昂大投手の一問一答は以下の通り―ナイスピッチング。「ありがとうございます」―今季２勝目＆１２