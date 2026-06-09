１１日（日本時間１２日）にサッカーＷ杯北中米大会が開幕する。今大会では、ＡＩや３Ｄアバターといった最新技術が判定や観戦体験に活用される。ソフトを提供する中国・北京に本社を置く、世界的なパソコンメーカー、レノボだ。各チームにはＡＩを搭載した分析ソフト「ＦＩＦＡＡＩＰｒｏ」が提供される。これにより組織と選手の強化と公平性ある環境提供が可能となった。コーチ陣は自らの戦術変更が対戦相手にどのように