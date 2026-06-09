【北京、ワシントン共同】中国税関総署が9日発表した貿易統計によると、5月の輸出は前年同月比19.4％増の3767億ドル（約60兆円）だった。プラスは7カ月連続。伸び率は4月の14.1％から拡大した。対米輸出は貿易摩擦で落ち込んだ昨年の反動から35.4％伸び、全体を底上げした。輸入は27.4％増の2713億ドル。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1054億ドルの黒字だった。黒字額の1千億ドル超えは1月以来。対米輸出は4月の11.3％