サッカー日本代表の森保一監督（57）が、9日放送の日本テレビ系「ザ！覚悟を決めた瞬間SAMURAIBLUE悲願のW杯優勝なるか」（後9・00）にVTR出演し、妻との運命的な出会いが明かされた。日本サッカー史上初めて、2大会連続でW杯で指揮を執る森保監督。番組では、その半生を本人や家族、関係者による証言VTRで紹介した。83年冬、森保監督は地元長崎の長崎日大の特待生試験を受験。試験の順番待ちで隣に座った女の子に目を