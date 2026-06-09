クマ9日午後6時半ごろ、岩手県花巻市東和町北成島のゲートボール場付近で、40代の女性が車から降りたところをクマに襲われ、左腕や右目を負傷した。命に別条はない。花巻署によると、クマは女性を襲った後に山の中へ入っていった。女性は自力で運転して同県北上市内の自宅へ戻り、自ら119番。病院に救急搬送された。