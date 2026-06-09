ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯」は予選4日目を終了。5日目の9〜11Rで行われる準優メンバーが決定した。3日目終了時まで5連勝で突っ走っていた中村桃佳は、予選最終走の8Rもインから危なげなく押し切った。予選6戦を全勝で終え、楽々とトップ通過を決めている。中村が地元勢に奮起を促したのか、準優には7人が駒を進めた。中でも注目したいのは11Rに4号艇で登場する門田栞だ。予選ラストの4R