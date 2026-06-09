クリスタル・パレスは、オリヴァー・グラスナー前監督の後任として現在RCランスで指揮官を務めるピエール・サージュ監督の招へいに近づいているようだ。8日、イギリスメディア『BBC』が報じている。今シーズンのクリスタル・パレスは、グラスナー前監督の下、UEFAカンファレンスリーグ制覇を達成。昨シーズンのFAカップ制覇、昨夏のFAコミュニティシールド優勝と合わせ、クラブに計3つのタイトルをもたらし、2025−26シーズン