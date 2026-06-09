ザ・ビートルズ担当ディレクターとして一大ブームを起こした、高嶋ちさ子さんの父親の郄嶋弘之さん（92）がCDデビュー。9日、1stシングルの発売記念イベントに登場し、今後の夢を語りました。事務所で歌を歌っていたところ、事務所の人から提案されてコンサートを開催し、さらにCDも出すことになったという郄嶋さん。1stシングルとしてリリースするオリジナル楽曲『君のいない朝がくる』（作詞：きたやまおさむ／作曲