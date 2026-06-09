◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日は３回に追いついたものの、６回に勝ち越しを許して３連敗。借金は今季ワーストの１８に膨らんだ。もどかしい攻撃が続いた。先発・マラーが、初回に先頭の友杉と小川の２連打などで、あっさりと先制点を献上した。打線は３回１死から鵜飼が四球を選んで、岡林が中前打で続くと、１死一、三塁の場面で４試合ぶりにスタメン出場した田