女子プロレス「マリーゴールド」９日の新宿大会で「ラ・ビアン・ローズ」の桜井麻衣（３５）、翔月なつみ（３７）組がツインスター王者の後藤智香、天麗皇希組に快勝した。試合前からＳＮＳで舌戦を繰り広げていた両者は、リングでも両者一歩も譲らない攻防を展開した。ゴングと同時に仕掛けた桜井、翔月は連係攻撃で天麗を攻撃。さらに桜井は後藤を場外に連れ出してＳＴＦで絞め上げると、リング上の翔月は天麗を痛めつけな