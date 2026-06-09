【モデルプレス＝2026/06/09】女優の杉咲花、多部未華子、俳優の岩瀬洋志が6月9日、都内で開催されたPrime Original ドラマシリーズ 『クロエマ』（6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信開始）配信記念スペシャルイベントに出席。互いを絶賛する場面があった。【写真】杉咲花＆多部未華子「メガネが似てる？」劇中の変装姿◆Prime Original ドラマシリーズ 「クロエマ」本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家