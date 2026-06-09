◇交流戦巨人8―2楽天（2026年6月9日楽天モバイル）巨人の則本昂大投手（35）がプロ入りから昨季まで13年間にわたって在籍した古巣・楽天戦（楽天モバイル）に移籍後初登板初先発。7回途中7安打2失点と好投して今季2勝目（3敗）を挙げ、4月11日の日本ハム戦（エスコンF）で達成したソフトバンク・上沢直之以来、史上24人目となる12球団勝利をマークした。初回、2回と先頭打者に四球を与えるなどやや苦しんだが、要所を抑