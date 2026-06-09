厚生労働省の「2024（令和6）年国民生活基礎調査の概況」によると、全国の世帯総数は5482万5000世帯。そのうち、半数を超える2760万4000世帯（50.3％）に65歳以上の高齢者が暮らしています。さらに、そのなかの3割以上（903万1000世帯）が「単独（単身）世帯」であり、多くの割合を占めています。この一人暮らしのシニアの中には、ずっと独身を貫いてきた人もいれば、離婚を経験した人、パートナーと死別した人など、その背景や事