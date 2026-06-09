2026年のサッカーワールドカップでは、世界中のスター選手たちがピッチで火花を散らす。その華やかな舞台の裏で、欧州サッカー界が熱狂しているのが「この選手に何億円を支払う価値があるのか」をめぐる巨大なマネーゲームだ。名門リバプールFCをデータ分析で復活させ、プレミアリーグ優勝へ導いた元リサーチ・ディレクター、イアン・グラハム氏。彼の著書『サッカーはデータが10割 最強アナリストが明かすプレミアリーグで優勝す