多くの観光客が訪れている佐渡市ではいまバスの運転手不足が課題となっています。そこでトラックのドライバーが貸し切りバスの運転も兼務する取り組みが始まっています。佐渡の花・カンゾウが描かれた大型の貸し切りバス。車内には観光客が楽しめるようテーブルも備えてあります。このバスを導入したのは、運送会社、佐渡汽船運輸です。ことし4月新たに貸し切りバスの運行を始めました。佐渡市では世界遺産登録などに