マツモトキヨシといえば、いわずと知れたドラッグストアの大手。医薬品だけでなく、美容用品、日用品、食品など、幅広く取り扱っている便利なお店です。2021年には「マツモトキヨシホールディングス」と「ココカラファイン」が経営統合し、ますますパワーアップしています。マツキヨココカラ＆カンパニーのオリジナル商品として発売したコスメ「レシピオ」や「ザ・レチノタイム」がヒットしているほか、さまざまなPB商品（プライベ