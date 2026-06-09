雨に打たれた桜が一気に散っていく光景に、どこか寂しさを感じる人は多いのではないでしょうか。そんな桜にまつわる不思議な体験を描いた漫画『桜』（作：送達ねこさん）がpixivに投稿されました。【漫画】『桜』（全編を読む）それは「僕は霊を信じない。でも桜の時期になると、ひとつだけ思い出す不明がある」という郵便配達員の主人公・山本のモノローグから始まります。数年前のある夕方、山本は郵便配達のため、とある家を訪