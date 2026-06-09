中国・山西省運城市で8日未明、異臭騒ぎがあった。中国メディアの大象新聞が伝えた。同市塩湖区に住む劉（リウ）さんによると、7日午後11時ごろから刺激臭を感じ始めた。3歳の娘はアレルギー体質で肺が弱く、間もなく呼吸困難やめまい、吐き気、嘔吐などの症状が現れた。深夜0時ごろ、劉さんは娘を連れて運城市中心医院を受診したが、救急外来には同様の症状を訴える患者がほかにも数人いたという。劉さんは「医師も原因は特定でき