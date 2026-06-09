「日本ハム４−１ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）投打のかみ合った日本ハムが今季初の５連勝。今季最多の貯金３とした。三回に郡司が左中間への先制適時二塁打。さらに大塚の右中間２号３ランで、この回一挙４点を奪った。このときの大塚の打球はフェンスの上部付近に当たってグラウンドに戻り、審判団が協議して一度はインプレーと判定されたが新庄監督がリクエスト。打球はフェンス後方の柵に当たって跳ね返り、フ