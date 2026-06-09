国内最大級のファッションイベント『NAMICS presents TGC 新潟 2026』が7月開かれるのを前に、県内の高校でうれしいサプライズ発表が行われました。エンターテイメントを通して地域を盛り上げてほしいと高校生たちに期待がかかっています。 新潟市にある万代高校。放課後教室に集められたのはダンス部の生徒たちです。 ヒップホップ系ダンスを得意とする万代高校ダンス部。大会や地域のイベント出演に向けて、日々練習を