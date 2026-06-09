「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が２分を挟んで６月無傷の５連勝で今季最多の貯金７。先発・則本は１２球団勝利を果たした。「特別な感情がある」と語る仙台の舞台。則本は先発マウンドに上がった。立ち上がり、二回と先頭打者に四球を出すなど、変化球の制球が不安定だったが、その後はベテランらしく立て直し。二回には１死一、三塁から仕掛けられたセーフティースクイズをグラブトスで阻止。