◇交流戦DeNA1ー4日本ハム（2026年6月9日エスコンF）DeNAが敵地で日本ハムに完敗を喫し、5試合を残して今季の交流戦の勝ち越しの可能性が消滅した。先発の平良は2回まで安打を浴びながら無失点に踏みとどまっていたが、0―0の3回に一挙4失点。これで相手に試合の主導権を握られると、打線も相手エース・伊藤を攻略できず、7回の宮崎の5号ソロで1点を奪うのが精いっぱいだった。5回9安打4失点で4敗目の平良は、3試合連