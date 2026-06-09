11人組女性アイドルグループ、Juice＝Juiceが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。真っ赤なノースリーブ＆ミニスカートのセクシーでパワフルな衣装で登場。広瀬香美がプロデュースをした「クラクラクライマックス」で幕を開けた。あいさつで「先ほどの授賞式で『アジア・ポップカルチャーグループ賞』を受