◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手がプロ初本塁打を放った。３回１死の第１打席で左翼席へのソロ。武内の高めに浮いたツーシームを「自分のスイングで振り抜くことができました」と完璧に捉えた。開幕から１０３打席目で待望の一発。「（手応えは）ありました。『おお、飛んでった』という感じでした」と振り返った。勝利には結びつかず、試合後に