元モーニング娘。でタレントの辻希美が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校デビューの長男の女友達に関する悩みを明かす一幕があった。今回は「パパママの心配事相談会」タレントの杉浦太陽との間に５人の子供がいる辻は現在の悩みとして「息子に彼女ができることが…」と話し出したところでＭＣの明石家さんまに「息子、今、いくつや？」と聞かれると「今、１５、１６の年です」