女子プロレス「スターダム」のワールド王者・玖麗さやか（２５）が、鈴季すず（２３）とのＶ２戦（２０日、東京・代々木）に向けて?論戦?で一矢報いた。玖麗は先月２３日の愛知・豊田大会で伊藤麻希の挑戦を退け、初防衛に成功。９日に都内で調印式が行われ、鈴季から「玖麗の赤いベルトに挑戦することになって、何回か前哨戦をやって。今のところ玖麗からのチャンピオンとしての信念というか、ベルトを持った上でやりたいこと