◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・立石正広内野手が、プロ初本塁打を記録した５月２４日・巨人戦（東京Ｄ）以来、１１試合ぶりの２号２ランを放った。６点ビハインドの５回２死一塁、交流戦の防御率０・００だった大津のチェンジアップを捉え、左翼のテラス席へ運んだ。「いってほしいなと思っていました。点差は関係なく、積極的にいこう、と」。ドラフト１位ルーキー