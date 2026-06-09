女優ののん（32）が9日、自身のSNSを更新。女優の菅井友香（30）とのツーショットを公開し、注目を集めている。「ゆっかちゃんが面白くってずっと笑ってた」とつづり、菅井との2ショットを公開。「とってもとっても楽しかったー」と充実した食事を振り返った。菅井も自身のXを更新。のんの投稿を引用し、「のんさんとの第2回ご飯会。ありがとうございました」と報告。「優しくてお洒落で楽しいのんさん、尊敬してます。大好