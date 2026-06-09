タレントの神田うの（51）が9日、自身のインスタグラムを更新。ずっと続けていた茶道で茶名を取得したと明かした。神田は「お茶名を頂きました」と報告。裏千家で「お茶のお稽古を始めてちょうど23年。細く長く続けてきたらこんなご褒美を頂けました」と喜びをつづった。また、ピンクのセットアップ姿で茶室で正座する写真を投稿も「寒がりの私は今回お稽古の時にトレーニングウェアの上に穿くニットパンツを穿いてお稽古致し