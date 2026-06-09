「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）阪神は１０失点で大敗した。１試合６被弾は１０年８月１日の中日戦以来１６年ぶり。さらに初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降、球団初の屈辱だった。２度の雨天中止でダブルスライドとなった先発の才木は３回５失点でＫＯ。初回、栗原に１ストライクからの２球目を捉えられて先制２ランを被弾。二回は野村に初球を振り抜かれ、ソロを浴びた。三回は１−