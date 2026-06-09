高波に見舞われたニュージーランド・ウェリントン沿岸部＝9日（ニュージーランド・ヘラルド紙提供、ゲッティ＝共同）【シドニー共同】ニュージーランド首都ウェリントン周辺の沿岸部で9日、強力な低気圧による強風の影響で約11メートルの高波が確認された。当時の最大瞬間風速は約38メートル。ウェリントンの空港では駐機中の小型機が横転した。地元メディアが報じた。地元自治体は高波に備えて非常事態を宣言、沿岸部の住民に