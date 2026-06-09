クマの目撃情報が相次いでいた宇都宮市は９日、市内の民家敷地内でクマ１頭を捕獲した。麻酔銃で眠らせ、現場から運び出し、殺処分した。体長約１メートル、体重約１００キロの成獣とみられる雄だった。市は６日以降、市中心部などで目撃されていた個体とみている。市によると、目撃情報を基に捜索していた市職員が午後２時頃、ＪＲ宇都宮駅から約３キロ南の同市東簗瀬の民家敷地内にいるのを確認した。塀などで囲まれた場所で