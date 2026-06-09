◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）ソフトバンクの一発が次から次へと佐藤輝明の頭上を越えていった。昨年の日本シリーズの雪辱を近い、セ・リーグの“3冠王”として挑んだ試合で、相手のパワーをまざまざと見せつけられた。初回から5イニング連続被弾の6本塁打。右翼を守る佐藤輝も、ただただ見上げるしかなかった。一方の自身の打席では初回1死一、三塁の好機に空振り三振に倒れたのをはじ