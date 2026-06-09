９日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は「パパママの心配事を解消ＳＰ子育て…ウチもコレで悩んでます！」企画が放送された。東原亜希（４３）が登場。夫は井上康生氏で、１７歳の長女、１５歳の長男、１０歳の二女と三女がいる。子供たちの服は、おさがりもフル活用していると説明。子供の学校指定の服は高いとして、「靴下も１足６００円とかするんです。しょっちゅう替えてたらすごいお金がかかるんですよ。なので