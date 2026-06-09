女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。9人が1人ずつ自己紹介し、「名前だけでも覚えて帰ってください」と全力パフォーマンスを披露した。ほかにD−51、モナキ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空、Juice＝Juice、New、Apinkが出演した。